BRUXELLES - Nel negoziato sul prossimo quadro finanziario a lungo termine, a preoccupare è in particolare la preparazione dei futuri piani nazionali e regionali di partenariato che, rileva il rapporto, avverrebbe senza un coinvolgimento strutturato delle autorità locali e regionali, mentre i governi nazionali avranno un'ampia discrezionalità nell'allocazione delle risorse. Con il rischio di non riflettere adeguatamente le esigenze territoriali. Per questo, il Comitato delle Regioni insiste sulla necessità di preservare la politica di coesione per tutte le regioni, sancire giuridicamente il principio di partenariato e la governance multilivello. Il report evidenzia che le pressioni sulle regioni sono già significative. Almeno tre regioni europee su quattro sono attese in calo demografico entro il 2050, mentre 135 milioni di europei vivono in territori intrappolati in una situazione di stagnazione o declino economico. Si sottolinea che il 51% degli investimenti pubblici nell'Ue è realizzato da città e regioni, che nel 2025 hanno dovuto fare i conti con un divario fiscale superiore a 78 miliardi di euro. Una regione su due ha inoltre registrato un aumento del rischio di povertà o esclusione sociale e una su tre non ha ridotto le emissioni di gas serra.