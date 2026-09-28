Grünes Licht aus Wien für die Reform der Senatswahlkreise in Südtirol: Das berichtet die Tageszeitung „Dolomiten". Im Rahmen eines diplomatischen Notenwechsels mit Außenminister Antonio Tajani hat die österreichische Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ihre „Zustimmung" zu der Maßnahme zum Ausdruck gebracht, mit der die Einteilung der Wahlkreise in Südtirol neu geregelt wird. Die positive Antwort, die im italienischen Außenministerium in Rom eingegangen ist, entspricht voll und ganz den von der SVP vorgebrachten Anliegen. Konkret gewährleistet die neue Aufteilung des Senatswahlkreises Bozen-Leifers die institutionelle Vertretung der italienischen Sprachgruppe, während die beiden anderen Sitze der deutschen Minderheit vorbehalten bleiben.

Nach Ansicht von Außenministerin Meinl-Reisinger entspricht die Neuregelung vollständig dem Prinzip der Verhältniswahl und gewährleistet die Beteiligung beider Sprachgemeinschaften. Wien begrüßte zudem die Zusage, Österreich künftig bereits in der Entwurfsphase über jede Änderung des Wahlrechts zu informieren und ihm die entsprechenden Entwürfe zur Einsicht zu übermitteln. Damit soll sichergestellt werden, dass der Schutz der deutschen Minderheit weder eingeschränkt noch verschlechtert wird.