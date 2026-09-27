BOLZANO. Un intero numero per raccontare e valorizzare la letteratura ladina, dalle poesie alle fiabe fino al profondo rapporto tra scrittura e territorio. È stato presentato all’Antico Municipio di Bolzano il numero 18 di Incipit, rivista dell’Associazione Scrittrici e Scrittori.

L'iniziativa nasce dalla volontà di far conoscere un patrimonio letterario ancora poco noto alle comunità italiana e tedesca. «Colpisce lo stretto rapporto col territorio, la ricchezza dei miti e delle storie», ha spiegato il presidente dell’ASB Italo Ghirigato.

Alla presentazione è intervenuta anche Rut Bernardi, presidente della Saav, sottolineando il ruolo della scrittura nella propria identità ladina. La redazione del numero è stata curata da Alberta Rossi, scrittrice originaria della Val di Fassa, che ha definito il progetto un ponte capace di unire le diverse valli ladine e creare nuove relazioni.

Presente anche André Comploi, direttore del dipartimento Istruzione, Formazione e Cultura Ladina, che ha evidenziato come la vivacità della produzione letteraria ladina non trovi ancora sufficiente attenzione presso gli altri gruppi linguistici, auspicando una maggiore collaborazione culturale tra le comunità.