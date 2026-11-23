GENOVA, 23 NOV - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Genova il 29 gennaio 2027 per partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2026-2027 dell'Università di Genova. Lo comunica l'Ateneo sottolineando che si tratta di "una presenza di altissimo valore istituzionale, che rappresenta un onore per l'Università di Genova e per l'intera comunità cittadina e regionale, in coincidenza con l'avvio del mandato del rettore Antonio Uccelli". La cerimonia si svolgerà a Palazzo Ducale, polo di riferimento culturale e punto di riferimento civico della città, proprio per rappresentare l'apertura dell'Ateneo al tessuto sociale e ai cittadini. "Accogliere il presidente Mattarella all'inaugurazione dell'anno accademico è per tutta l'Università di Genova un onore e una responsabilità", commenta il rettore Uccelli. "È un riconoscimento al lavoro di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo e un'occasione per riaffermare il nostro impegno a costruire un Ateneo sempre più aperto, partecipato e capace di dialogare con la società - sottolinea -. L'Università deve produrre conoscenza, ma anche renderla accessibile e metterla al servizio delle persone". "Genova ha tutte le qualità per rafforzare la propria identità di città universitaria - aggiunge il rettore -. Questo significa affrontare concretamente i temi degli alloggi, della mobilità e dei servizi, ma anche mettere le competenze dell'Università al servizio delle trasformazioni della città. L'Università non è una realtà separata dalla città: ne è parte integrante e deve contribuire a costruirne il futuro".