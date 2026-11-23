ROMA, 23 NOV - "Le tensioni internazionali e il ritiro degli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi, dopo che a Dubai erano stati protagonisti del lavoro diplomatico, hanno reso più complesso costruire il consenso. Per questo è stato fondamentale per l'Europa difendere con fermezza gli impegni assunti e chiedere un'accelerazione. L'Italia concorda: serve una riduzione progressiva ed equa delle emissioni". Lo afferma, in un'intervista al Corriere della Sera, Gilberto Pichetto, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, parlando della Cop31 di Antalya. "L'Italia - aggiunge - ha partecipato al percorso di Santa Marta (la Conferenza lanciata da Colombia e Paesi Bassi per accelerare l'uscita dai combustibili fossili, ndr) e continua a contribuire nei gruppi di lavoro per una transizione equa. Ma dobbiamo tenere insieme ambizione climatica, sicurezza energetica e trasformazione industriale: ridurre la dipendenza dai fossili significa verificare le alternative disponibili e accompagnare famiglie, lavoratori e imprese". "A livello nazionale - prosegue Pichetto -, l'Italia è già in un percorso di elettrificazione dei consumi finali: nel 2024 l'elettricità copriva il 22,7% dei consumi finali energetici, rispetto al 23,4% della media Ue, toccando il 40% nell'industria più di Francia, Germania e Spagna. Possiamo arrivare al 35% entro il 2035? Bisogna rispondere con serietà: il Piano nazionale per l'energia e il clima prevede il 27% al 2030 e il 32,3% al 2040. Per accelerare servono prezzi competitivi, reti, accumuli e filiere solide: non basta fissare una percentuale, occorre rendere conveniente l'investimento evitando nuove dipendenze industriali". I decreti sul nuovo nucleare sono attesi entro fine anno, ma resta aperto il nodo delle scorie e di come costruire il consenso sul territorio. "Entro Natale presenteremo i decreti attuativi. Ma i rifiuti radioattivi esistono già in Italia e continueranno ad essere prodotti a prescindere dal ritorno al nucleare. Si dovrebbe arrivare a una soluzione unica e sicura" conclude il ministro.