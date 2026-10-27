ROMA - "Ci troviamo di fronte a qualcosa di importante. Non una manifestazione libera di pensiero ma a qualcosa di prestabilito che mira alla destabilizzazione e che va oltre i confini nazionali. Come governo abbiamo dato capacità di risposta. Siamo stati all'altezza della situazione. E lo scorso fine settimana abbiamo dimostrato di avere apparati di intelligence e forze di polizia capaci. I nostri interventi normativi si sono rivelati importanti e efficaci". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dal palco della convention di Sud chiama Nord e Sindaci d'Italia. Le misure adottate, ha sostenuto, hanno contribuito a fare in modo che la giornata di sabato si svolgesse in una situazione "più sotto controllo", pur senza escludere del tutto gli episodi di tensione. Il titolare del Viminale ha tuttavia invitato a non abbassare la guardia: "La preoccupazione è insita nelle funzioni di governo, in generale, e in quelle del ministro dell'Interno", ha spiegato, sottolineando che "non si deve mai fare opera di sottovalutazione" di un fenomeno che coinvolge anche altri Paesi europei.