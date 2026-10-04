ROMA - "La mia piena solidarietà a don Antonio Coluccia per la grave aggressione subita ieri sera al Quarticciolo" a Roma. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sottolineando che "sbaglia chi pensa di poter scoraggiare l'incessante azione delle forze di polizia che in quel quartiere, solo dall'inizio dell'anno, hanno operato centinaia di arresti di spacciatori e sequestrato migliaia di dosi di droghe".

"Andremo avanti - ribadisce il ministro - con rinnovata forza e a nulla varrà intimidire, con la violenza e le minacce, coloro che scelgono di combattere la criminalità e il malaffare. Accanto a loro ci sono le Istituzioni e l'intera comunità civile".

Secondo Piantedosi "tanto è stato fatto in questa legislatura, con operazioni mirate e azioni a favore dei quartieri degradati e delle periferie delle città", e "il nostro obiettivo - conclude - è proseguire, con ancora maggiore determinazione, nell'impegno quotidiano per riaffermare la sicurezza dei cittadini onesti".