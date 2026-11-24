PALÙ DEL FERSINA. Oltre mille interventi in un anno, centinaia di volontari impegnati nelle emergenze e 43 benemerenze consegnate a chi ha dedicato una parte importante della propria vita alla sicurezza della comunità. Sono i numeri e le storie al centro della cerimonia organizzata a Palù del Fersina dall'Unione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari del distretto di Pergine Valsugana, alla presenza del presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

«Quando penso alla Val dei Mòcheni mi viene in mente Vaia, nel 2018», ha ricordato Fugatti, tornando ai giorni dell'emergenza che devastò il territorio. «Ricordo i volti dei vigili del fuoco, la stanchezza, la preoccupazione e il sacrificio di quei giorni. Le istituzioni devono essere vicine al vostro operato. Il messaggio che voglio portarvi è soprattutto un grazie».

Durante la serata sono stati assegnati 39 riconoscimenti per anzianità di servizio, dai 15 ai 40 anni, due benemerenze per lungo comando e due spille dorate per meriti acquisiti fuori servizio. Un tributo all'impegno quotidiano dei volontari che garantiscono la sicurezza nei paesi e nelle vallate.

A tracciare il bilancio operativo è stato l'ispettore distrettuale Mauro Oberosler. Il distretto comprende 13 corpi e 608 componenti, tra cui 416 vigili in servizio attivo e 75 allievi, dei quali 14 ragazze. Nell'ultimo anno sono stati effettuati 1.184 interventi, per complessive 8.275 ore di lavoro.

La maggior parte delle chiamate ha riguardato interventi tecnici, con 489 uscite, seguiti da 288 interventi stradali, tra cui 120 incidenti, e 138 incendi. I volontari sono intervenuti anche per 83 soccorsi ad animali, 69 soccorsi a persone e 31 operazioni di ricerca di dispersi.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol Andrea Fontanari, il sindaco Franco Moar e il vicepresidente della Federazione Daniele Postal. La serata si è conclusa nella caserma locale, con un momento conviviale dedicato ai volontari e alle loro famiglie.