ROMA - L'Italia è ancora un Paese intorno all'automobile. Dal 1966 ed oggi la quota dell'auto personale sulle percorrenze è salita dal 55,3% al 76,8%, mentre quella della mobilità condivisa è scesa dal 32,5% al 18,3%. Il divario si vede anche dal numero dei veicoli: le auto sono 41 milioni, mentre i veicoli dei servizi di mobilità condivisa sono solo 356 mila. Lo dice Il Rapporto "Future ways 2026", realizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e presentato a Rimini nella giornata inaugurale di Ibe Intermobility Future Ways, la manifestazione biennale di Italian Exhibition Group (Ieg) dedicata alla mobilità in tutte le sue forme.
Percorsi con auto privata in Italia dal 1966 saliti dal 55,3% al 76,8% Mobilità condivisa scesa dal 32,5% al 18,3%
24 novembre 2026 • 15:09