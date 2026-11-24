ROMA - L'Italia è ancora un Paese intorno all'automobile. Dal 1966 ed oggi la quota dell'auto personale sulle percorrenze è salita dal 55,3% al 76,8%, mentre quella della mobilità condivisa è scesa dal 32,5% al 18,3%. Il divario si vede anche dal numero dei veicoli: le auto sono 41 milioni, mentre i veicoli dei servizi di mobilità condivisa sono solo 356 mila. Lo dice Il Rapporto "Future ways 2026", realizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e presentato a Rimini nella giornata inaugurale di Ibe Intermobility Future Ways, la manifestazione biennale di Italian Exhibition Group (Ieg) dedicata alla mobilità in tutte le sue forme.