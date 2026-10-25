( A N S A ) - R O M A , 2 5 O T T - " M a i d e t t o " c h e l a s o l u z i o n e s i a d a v v e r o i l c a r c e r e p e r i m i n o r i v i o l e n t i , " l a s o l u z i o n e è p r o g r e s s i v a " : l o a f f e r m a , i n u n ' i n t e r v i s t a a l C o r r i e r e d e l l a S e r a , i l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a C a r l o N o r d i o . C h e s p i e g a : " L a f a m i g l i a d e v e e d u c a r e , l a s c u o l a p r o v v e d e r e a l l ' e d u c a z i o n e c i v i c a e l e p a r r o c c h i e o l e a s s o c i a z i o n i a l l ' a g g r e g a z i o n e " . " I n t e m a d i o r d i n e p u b b l i c o - a g g i u n g e - , o c c o r r e p r e v e n i r e . E a b b i a m o i s t i t u i t o i l f e r m o p r e v e n t i v o , c h e n o n è c a r c e r e , m a u n c o n t r o l l o . M a , i n c a s i c o m e M i l a n o , p u r t r o p p o c o m e e x t r e m a r a t i o s e r v o n o m i s u r e c o e r c i t i v e " . A l l a d o m a n d a s e c o n t i n u a a d a u s p i c a r e a r r e s t i d i m a s s a d i m i n o r i , " m a i s o g n a t o d i d i r l o - r i s p o n d e N o r d i o - . C h i l o s o s t i e n e n o n h a v i s t o l a m i a i n t e r v i s t a a S k y T g 2 4 o l a i n t e r p r e t a a s u o u s o e c o n s u m o . I n c a r c e r e c i s o n o 3 m i n o r i . I l p r o b l e m a è c h e g l i i s t i t u t i m i n o r i l i s o n o a f f o l l a t i e h a n n o p o s t i l i m i t a t i " . L a s o l u z i o n e p u ò m a i e s s e r e m i n o r i i n c e l l a c o n a d u l t i ? " M a i d e t t o , a n c h e q u e s t o . S e m m a i d i r i a d a t t a r e s t r u t t u r e p e r a d u l t i " . A l l a d o m a n d a s u l p e r c h é r e i n t r o d u r r e p e r d e c r e t o r e a t i c h e g i à c ' e r a n o , " n o n è c o s i " , r i s p o n d e a n c o r a i l g u a r d a s i g i l l i . " C ' e r a i l d a n n e g g i a m e n t o e l a r e s i s t e n z a a l p u b b l i c o u f f i c i a l e , m a m e s s i i n s i e m e n o . E l a c o n v o c a z i o n e v i a s o c i a l , c a n c e l l a t a a l l ' u l t i m o p e r e v i t a r e l a p o l i z i a e d e v a s t a r e i m p u n e m e n t e , è d i u n a g r a v i t à i n a u d i t a " . " D o p o i l t a n t o v i t u p e r a t o d e c r e t o - a f f e r m a a n c o r a - , n o n s i s o n o p i ù f a t t i r a v e p a r t y e d i c o n s e g u e n z a n o n c i s o n o s t a t i p i ù d a n n e g g i a m e n t i " . I n m e r i t o a l l ' a l l a r m e t e r r o r i s m o , " q u a n d o h o v i s t o c h e p e r s o n e f o r t e m e n t e r a d i c a l i z z a t e - s p i e g a N o r d i o - c e r c a n o d i s f r u t t a r e i l d i s a g i o g i o v a n i l e , m i s o n o r i c o r d a t o c h e l e B r s o n o i n i z i a t e c o s ì : u t i l i z z a n d o l a p r o t e s t a o p e r a i a e d e i g i o v a n i " . I n f i n e , s u l l ' i p o t e s i d i u n a r i c a n d i d a t u r a , " i l p r o s s i m o a n n o c o m p i r ò o t t a n t ' a n n i . D a m i n i s t r o , c r e d o d i a v e r d a t o a b b a s t a n z a e b a t t u t o i r e c o r d d i l o n g e v i t à . R i f a r l o s a r e b b e s t u c c h e v o l e . S o n o g r a t i s s i m o a G i o r g i a M e l o n i p e r l ' o p p o r t u n i t à , m a a l l a m i a e t à c r e d o d i a v e r d i r i t t o d i t o r n a r e a l l e m i e l e t t u r e , a l n u o t o , a l l a f a m i g l i a e a i g a t t i " c o n c l u d e N o r d i o . ( A N S A ) . Y 1 Q - L I F