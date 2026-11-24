BELLUNO. Le Dolomiti Bellunesi si sono risvegliate sotto una coltre bianca, con nevicate che hanno portato fino a 20 centimetri di neve fresca alle quote più elevate. Le precipitazioni hanno interessato gran parte del territorio montano, con accumuli compresi tra 5 e 20 centimetri a seconda dell'altitudine.

La neve è caduta soprattutto sopra i 1.300 metri, imbiancando Cortina d'Ampezzo, Arabba, la ski area del Civetta, il Monte Agudo e il passo San Pellegrino. I fiocchi hanno raggiunto anche alcune località di fondovalle, tra cui Alleghe e Auronzo di Cadore, regalando scenari pienamente invernali.

Secondo le previsioni diffuse da Arpav idopo una temporanea attenuazione delle precipitazioni era atteso un nuovo peggioramento accompagnato da un calo delle temperature.

La nuova perturbazione avrebbe portato ulteriori nevicate sulle Dolomiti, con precipitazioni previste per tutta la giornata di domenica. Un primo significativo assaggio d'inverno per le montagne bellunesi, in vista dell'avvio della stagione sciistica.