TRENTO. Contributi fino a 30mila euro per favorire l'apertura di attività, procedure più semplici e nuove regole per garantire la presenza di prodotti essenziali sugli scaffali. La Provincia di Trento rafforza il sostegno ai negozi di alimentari e ai pubblici esercizi nei piccoli centri di montagna, dove la presenza di un'attività commerciale rappresenta spesso un servizio indispensabile per i residenti.

La Giunta provinciale ha approvato, su proposta dell'assessore al commercio e turismo Roberto Failoni, l'aggiornamento dei criteri per la concessione delle agevolazioni. «Nelle comunità di montagna un negozio non è soltanto un'attività economica, ma un punto di riferimento», sottolinea Failoni. «In molti casi è una delle condizioni che permettono a una comunità di continuare a vivere nel proprio paese».

Una delle principali novità riguarda le attività multiservizi, che potranno affiancare alla vendita di prodotti ulteriori prestazioni utili alla popolazione. La Provincia semplifica le procedure per l'affidamento dei servizi di interesse economico generale, consentendo agli esercenti di presentare proposte attraverso appositi avvisi.

Cambiano anche gli obblighi per i negozi alimentari. Nell'assortimento minimo dovranno essere presenti prodotti come farina, lievito, riso, caffè e tè. Sono previsti controlli e possibili penalizzazioni per le attività che non garantiranno la disponibilità dei beni richiesti.

Il provvedimento fissa inoltre a 608.500 euro il limite di volume d'affari per accedere ai contributi. Le agevolazioni saranno differenziate in base alla tipologia di esercizio e ai servizi offerti, con un premio di insediamento che potrà raggiungere i 30mila euro.

Le domande potranno essere presentate dal 1° al 31 marzo di ogni anno. Le nuove disposizioni si applicheranno alle richieste del 2027 relative alle attività svolte nel 2026, mentre gli obblighi sull'assortimento minimo entreranno in vigore il 1° gennaio 2027, con effetti sulle domande del 2028.

«Vogliamo sostenere chi sceglie di investire e lavorare in queste località», conclude Failoni, ribadendo l'obiettivo di mantenere vivi i servizi commerciali nelle comunità delle terre alte.