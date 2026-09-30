Ein Speed Dating der etwas anderen Art findet am kommenden Freitag, 3. Oktober, in Bozen statt. Unter dem Motto "Minigolf Speed Dating" lädt die Anlage "Ahoi!" auf den Talferwiesen ab 18:00 Uhr Singles im Alter zwischen 23 und 35 Jahren zu einem ungezwungenen Kennenlernen ein. Bei der mittlerweile dritten Auflage des Events wechseln die Teilnehmenden alle fünf Minuten die Bahn, um in lockerer Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen, erklären die Organisatoren. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro und beinhaltet neben Schläger und Ball auch ein Freigetränk.

Die Plätze für Männer sind derzeit allerdings bereits vollständig ausgebucht. Anmeldungen sind aktuell nur für Frauen im Internet unter minigolfspeeddating.it möglich, sofern nicht kurzfristig wieder Plätze frei werden. Die Organisatoren planen in absehbarer Zukunft auch eine Ausgabe des Speed Datings für queere Menschen.