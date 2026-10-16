BRUXELLES - La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha accolto i Presidenti delle assemblee parlamentari dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo; entrambe le parti si sono impegnate a rafforzare i legami strategici e a intensificare la cooperazione parlamentare. Metsola ha presieduto una conferenza che ha riunito i Presidenti dei Consigli della Shura, dei Consigli dei rappresentanti, dei Consigli nazionali e delle Assemblee nazionali degli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg). In apertura della conferenza, la Presidente ha espresso la propria "solidarietà e condanna per gli orribili attacchi criminali" contro l'aeroporto di Riad. Facendo riferimento alla perdurante guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e ai continui e violenti attacchi da parte dell'Iran e dei suoi delegati in Medio Oriente, ha sottolineato il ruolo cruciale della diplomazia parlamentare nel mantenere il dialogo e nell'affrontare le sfide comuni in materia di sicurezza. La conferenza, tenutasi per la prima volta presso il Parlamento europeo a Bruxelles, ha visto anche gli interventi di apertura di Ahmed bin Salman Al Musallam, Presidente del Consiglio dei rappresentanti del Regno del Bahrein - in qualità di detentore della presidenza del Ccg - e di Jasem Mohamed Albudaiwi, Segretario generale del Ccg. La Presidente Metsola era accompagnata dai deputati al Parlamento europeo Reinhold Lopatka, Abir Al-Sahlani, Hana Jalloul Muro e Adam Bielan. Le discussioni si sono concentrate sulla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e nel Mar Rosso, sulla sicurezza energetica, sulle implicazioni più ampie dell'aggressione russa, sui contatti tra le popolazioni e su priorità condivise, quali il libero scambio e la connettività. L'incontro si è concluso con l'adozione di una dichiarazione congiunta, che riafferma l'impegno di entrambe le parti a rafforzare i legami strategici e ad approfondire la cooperazione parlamentare.