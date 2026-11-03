FIRENZE - "I valori dell'Unicef sono anche i nostri. Per questo, l'Italia continuerà a fare la propria parte ovunque l'infanzia sia minacciata. In Ucraina, dove tanti bambini sono stati uccisi, strappati alle loro famiglie e vivono traumi insopportabili. A Gaza, dove i più piccoli continuano a pagare il prezzo più alto. L'Italia è la Nazione occidentale che ha effettuato più evacuazioni sanitarie, e siamo fieri di aver curato tanti bambini nei nostri ospedali. In Sudan, e in tutte le altre aree del mondo dove conflitti, crisi ed emergenze umanitarie calpestano i diritti dei bambini". Così il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato alle celebrazioni per i 40 anni di Unicef Innocenti e 80 anni di Unicef, in corso a Firenze nella sede dell'Istituto degli Innocenti. "E non ci stancheremo di combattere i trafficanti di esseri umani e tutti coloro che rendono schiavi i bambini - continua il messaggio di Meloni letto durante l'iniziativa - perché li considerano una merce e li privano del loro presente e del loro futuro. E continueremo a tenere alta l'attenzione sui rischi e le minacce sempre più subdole che si annidano nel mondo digitale e che colpiscono particolarmente le giovani generazioni, anche nelle società considerate più prospere".