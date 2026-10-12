MILANO - Per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è "urgente una governance dell'intelligenza artificiale", ma "va affrontata a livello globale". Lo ha detto intervenendo questa mattina all'assemblea di Assolombarda a Milano. "L'Italia ha messo il tema al centro della sua presidenza del G7, chiamando a parlarne Papa Francesco, e guardiamo con interesse a tutte le iniziative che vanno in questa direzione", ha aggiunto.