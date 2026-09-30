VENEZIA - "Dobbiamo svegliarci per costruire Europa meno ideologica, che sappia adattare le priorità al contesto che cambia intorno a lei, che sappia approcciare gli obiettivi con maggiore pragmatismo, che sappia ascoltare meglio i bisogni che arrivano dal territorio, e sappia ad esempio fare i conti con il fatto che alcune misure invece di risolvere i problemi hanno finito per rischiare di crearne". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo in video collegamento all'evento del Gazzettino in corso a Venezia.
Meloni: “Dobbiamo svegliarci per un'Europa meno ideologica”
30 settembre 2026 • 17:12