ROMA - Cautela, che cela anche un certo imbarazzo. Nelle ore in cui Volodymyr Zelensky torna nel mirino di Donald Trump, si registra un grande silenzio ai piani alti del governo, subito preso di mira da quella parte di opposizioni convintamente pro-Kiev. Ma l'ordine di scuderia è di lasciare decantare l'ennesima uscita del presidente americano, anche per vedere come si evolverà uno scenario ogni ora più imprevedibile e che si intreccia con l'altra crisi, quella del Medio Oriente, che Giorgia Meloni continua a seguire da vicino. Sarà lei a parlare, al più tardi mercoledì quando si presenterà alle Camere per le consuete comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Occasione per ribadire una posizione filo-ucraina che "in 4 anni non è mai cambiata", osservano i suoi fedelissimi. E che dovrebbe essere ribadita, come compare nelle prime bozze, anche nella risoluzione di maggioranza, che al momento parla di "sostegni multidimensionali" a Kiev e chiede al governo pure di "non fare venire meno la pressione sulla Russia". Ma la campagna elettorale sostanzialmente è già iniziata, e la questione sta diventando sempre più delicata. Perché se la guerra innescata da Mosca è criptonite per il centrosinistra, anche nel centrodestra le posizioni non sono del tutto allineate, con la Lega che non perde occasione per marcare il terreno, chiedendo di riaprire la "riflessione" sugli acquisti dalla Russia, come ha fatto a caldo già subito dopo il nuovo affondo di Trump su Zelensky. C'è la questione del diesel, insomma, ma pure quella delle armi, con il tredicesimo pacchetto italiano che ancora non è partito in direzione di Kiev. Questione "di settimane", ha assicurato Guido Crosetto da Firenze, giusto qualche ora prima che il tycoon scaricasse il presidente ucraino, ribadendo Quello che conta "sono i fatti", per dirla come un big meloniano. E alla prova dei fatti, insistono ai piani alti del governo, non solo Roma non si è mai sottratta, finora, ma nemmeno il partito di Matteo Salvini. Mercoledì il nuovo test di tenuta del centrodestra mentre per il resto bisognerà solo attendere, sperando che i "fuochi d'artificio" del leader Usa, si ragiona tra i meloniani, si esauriscano con le elezioni di mid-term. "A tutt'ora non sappiamo Meloni come la pensi sulle incredibili intemperanze di Trump" che rischiano di consegnare Kiev a Mosca e di "spaccare l'Europa", va all'attacco il vicepresidente di Iv Enrico Borghi. E quella della premier è una delle poche voci mancati, aggiunge Daniela Ruffino di Azione, mentre il leader del partito, Carlo Calenda rilancia una richiesta avanzata già tempo fa. Siamo "nella fase più pericolosa dal 1945" dice, tornando a chiedere alla premier di chiamare per un "briefing sulla sicurezza nazionale ed energetica" le forze di opposizione. Che però a sinistra, punge il leader di Az, sembrano più "un circo Barnum".