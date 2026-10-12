ROMA - "In questo anno si festeggiano, insieme, gli ottanta anni di vita della Repubblica. Vi si accompagnano gli ottanta anni dalla fondazione della vostra Confederazione, unione di alte professionalità ed è di grande significato questa coincidenza Siete nati sulle macerie della guerra, per un'Italia migliore. Il progresso della vita della nostra comunità si intreccia strettamente, in questi decenni, al ruolo svolto da coloro che hanno rivestito il compito di dirigenti, protagonisti del divenire di uno Stato moderno, coeso tra le componenti della società". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Cida. "Persone in grado di fare uscire il Paese da falsi miti propagandistici per governare processi complessi, come quelli dell'ingresso dell'Italia sulla scena internazionale, sui mercati globali - ha rimarcato -. Eravamo, infatti, di fronte a un cambiamento d'epoca alla quale la Repubblica, con la scelta europeista, avrebbe dato un contributo determinante Il titolo che avete scelto per questa assemblea attesta il desiderio di proseguire, andando al di là delle stesse specifiche professionalità, per contribuire, con i valori e le competenze che vi appartengono, ad affrontare le sfide del nuovo cambiamento d'epoca in corso. Sollecita, in questo percorso, la riaffermazione dell'autonomia propria del dirigente unitamente al ruolo sociale sviluppato per affermare obiettivi di progresso per l'intera comunità, in obbedienza all'etica che guida ciascuno nell'esercizio della propria professione e, per quanto riguarda i funzionari pubblici, il dovere di esercitare la propria attività a servizio esclusivo della nazione. Il contributo offerto dai dirigenti ai vari livelli per l'attuazione del PNRR, per non smarrirne il rilievo e l'importanza per la ripresa del nostro Paese dopo la pandemia, merita di essere ricordato. Se, nei decenni passati, sono ascrivibili al vostro primo presidente, Togni - membro della Costituente, poi parlamentare e ministro - iniziative legislative sul terreno della libertà economica e della tutela dei consumatori, come quelle per introdurre norme antitrust in una società economica italiana in cui numerosi erano i monopoli, va menzionata la vostra battaglia di questi anni per l'equità fiscale, richiamata dal presidente Cuzzilla", ha aggiunto.