ROMA - "Oggi, con il ritorno ad Assisi a ridosso delle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte del Santo, desidero rivolgere un intenso augurio affinché queste giornate siano fruttuose. Abbiamo bisogno di riconciliazione, di pace, di cooperazione. Avvertiamo le ferite profonde recate all'umanità in guerre come in Ucraina, in conflitti come a Gaza, in Palestina, così come negli altri luoghi in cui comunità e popoli invocano pace senza che le loro voci neppure arrivino a noi. Abbiamo bisogno che l'inviolabilità della dignità umana torni a essere misura della politica e dei comportamenti degli Stati, e base di un diritto internazionale nuovamente riconosciuto e rispettato". Lo ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio alla Comunità di Sant'Egidio in occasione dell'incontro internazionale per la pace ad Assisi.