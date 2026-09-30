Im Kulturzentrum Trevi in Bozen wird die Veranstaltungsreihe "Audaci della Cultura" am Donnerstag, 8. Oktober, um 18 Uhr fortgesetzt. Im Fokus der diesmaligen Ausgabe steht die Komponistin Manuela Kerer. Die Dozentin für Musikpädagogik am Konservatorium Bozen hat gemeinsam mit Katrin Beck die künstlerische Leitung der Münchener Biennale inne. Kerer stammt aus Brixen und ist ständig auf der Suche nach neuen Klängen und musikalischen Herausforderungen. Ihre Kompositionen wurden weltweit aufgeführt, unter anderem in New York, Berlin, Wien, Rom, London und am Titicaca-See in den Anden. Sie wurden mit unterschiedlichen Preisen ausgezeichnet, ihre Stücke wurden von namhaften Ensembles wie dem Quartetto Prometeo, den Neuen Vocalsolisten Stuttgart und dem Klangforum Wien aufgeführt.