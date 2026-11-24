FIRENZE - Da questa mattina è stata riaperta, con circolazione a senso unico alternato, la strada che collega la valle alla frazione Montagna, nel territorio comunale di Sansepolcro (Arezzo) gravemente danneggiata dall'ondata di maltempo registratasi nei giorni scorsi in Toscana. Circa 40 persone sono rimaste isolate per undici giorni a causa proprio dell'interruzione della viabilità. La riapertura, spiega un comunicato stampa, è stata resa possibile dagli interventi di somma urgenza disposti dal Comune di Sansepolcro e realizzati dalla ditta So.Ge. Group. I lavori hanno interessato il tratto compromesso dall'esondazione della tombinatura, con la realizzazione di scogliere, l'impiego di materiale arido e una soletta in cemento armato. Ripristinato anche il regolare deflusso delle acque del Fosso di Moscheto. Nei prossimi giorni proseguiranno le opere di finitura, mentre per il ripristino definitivo sarà necessario un progetto specifico e il reperimento delle risorse. Il Comune di Sansepolcro sta inoltre seguendo l'iter per il riconoscimento dello stato di emergenza, così da ottenere finanziamenti per i danni al patrimonio pubblico e alle attività private.