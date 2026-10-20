STRASBURGO Più rompighiaccio, strumenti a uso civile e militare, materie prime, connessioni digitali e infrastrutture. Sono solo alcuni degli elementi che l'Ue ha inserito nella sua nuova Strategia sull'Artico. Un vero e proprio cambio di approccio rispetto all'ultimo documento del 2021. Nel mezzo la Russia ha invaso l'Ucraina, la Cina ha aumentato il suo espansionismo economico e Donald Trump è arrivato alla Casa Bianca minacciando di voler strappare al Regno di Danimarca la Groenlandia. "Quando osserviamo la Russia ricostruire la propria presenza militare nella regione e constatiamo che la sovranità, l'integrità territoriale e le regole che hanno garantito la stabilità nella regione non possono più essere date per scontate, dobbiamo agire e modificare il nostro approccio strategico", afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. L'Artico, dove vivono oltre 500mila cittadini dell'Ue divisi tra Danimarca, Finlandia e Svezia, si sta riscaldando quasi quattro volte più rapidamente rispetto alla media globale e questo lo rende sempre più strategico per le nuove rotte commerciali e il posizionamento geopolitico. La Commissione propone un Maritime Security Hub, affiancato da un polo sulla sorveglianza e manutenzione dei cavi sottomarini, per il monitoraggio delle attività marittime, ma anche tracciare le navi della flotta ombra. Tra le proposte, la strategia indica il progetto ferroviario Rail Nordica, il cavo sottomarino Pan-Arctic Cable tra Groenlandia ed Europa e il sistema satellitare IRIS² Arctic Connectivity, per le comunicazioni delle amministrazioni pubbliche. Nella competizione globale non poteva mancare l'utilizzo delle risorse sia rinnovabili, sia delle materie prime critiche. Ma niente trivelle che possano compromettere i delicati equilibri ambientali. "Petrolio, carbone e gas devono restare nel sottosuolo", precisa il commissario all'Energia, Dan Jorgensen. Plaude il governo danese, secondo cui la nuova Strategia Ue "apre la strada a una presenza più incisiva dell'Unione europea". Copenaghen già nel settembre scorso ha potuto tirare un respiro di sollievo siglando un accordo con gli Usa sulla Groenlandia che concede a Washington una maggiore presenza militare nell'isola riaffermando la sovranità danese e il diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione. Un'intesa che di fatto chiude, almeno per ora, la questione sulle mire espansionistiche di Trump. Dal canto suo, l'Ue rimane "aperta" a collaborare con "tutti i paesi che condividono le nostre opinioni, i nostri valori, quindi stiamo lavorando insieme con il Canada, con la Norvegia, con l'Islanda e anche con gli Stati Uniti", ribadisce l'Alta rappresentante Kaja Kallas, secondo cui l'Artico è diventato "la prima linea della competizione globale per il potere". L'Ue rafforzerà la sorveglianza e il monitoraggio satellitare "per individuare meglio le minacce nell'Artico", annuncia la capa della diplomazia europea. Un riferimento alla Russia, che "sta espandendo la sua presenza militare", riaprendo "basi di epoca sovietica e testando nuove armi nella regione", senza dimenticare "le incursioni dei droni, il disturbo del GPS e il sabotaggio dei cavi sottomarini". Accuse che Mosca respinge al mittente. L'Artico "dovrebbe essere un territorio di cooperazione reciprocamente vantaggiosa" e "non di sfida", replica il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. La Russia, ha è "aperta al dialogo" sul futuro dell'Artico ma "la signora Kallas ha detto ripetutamente di essere contro ogni dialogo".