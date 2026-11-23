ROMA - "Difendere le indicazioni geografiche significa tutelare il lavoro dei nostri agricoltori e il legame profondo con i territori": lo dichiara il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "Insieme ad altri undici Stati membri abbiamo chiesto all'Unione europea un'azione coordinata per proteggere le denominazioni d'origine su tutti i tavoli internazionali. Nel confronto con i nostri partner è necessario mantenere saldo il rispetto delle regole condivise sulla proprietà intellettuale ed evitare che prodotti simbolo delle nostre filiere vengano trattati come semplici nomi comuni." L'informativa presentata dall'Italia alla Commissione europea e sostenuta da Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Francia, Grecia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovenia e Spagna, segnala una serie di iniziative internazionali che mettono a rischio la tenuta del sistema delle indicazioni geografiche (IG). Nel dettaglio, negli Stati Uniti la revisione del 'Farm Bill' e il 'Safeguarding American Food and Export Trade Yields Act of 2025' puntano a classificare le IG come "nomi comuni" liberamente utilizzabili. Una linea già applicata negli 'Accordi di scambio reciproco' (ART) firmati da Washington con dieci Paesi (Argentina, Bangladesh, Cambogia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Indonesia, Giordania, Malesia e Taiwan) e in negoziato con altri come l'India, con il rischio di interferire con le intese UE già in vigore, come il Mercosur, o in fase di trattativa con Thailandia, Malesia e la stessa India. A queste criticità si aggiungono sul fronte digitale l'assegnazione da parte dell'ICANN di nuovi domini Internet generici, tra cui .asiago, .gorgonzola, .champagne, .porto, .budweiser, .cava e .tokaj. "L'informativa che abbiamo promosso come Italia invita quindi l'Unione europea a definire una strategia globale che integri protezione giuridica, sensibilizzazione e cooperazione tecnica nei Paesi terzi, valorizzando le produzioni locali e lo sviluppo sostenibile dei territori", conclude Lollobrigida.