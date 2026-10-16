ROMA - Lo scompenso cardiaco rappresenta la prima causa di ricovero al mondo nelle persone con più di 65 anni e colpisce circa 800.000 individui in Italia, dove causa più di 130.000 ricoveri all'anno, posizionandosi in cima alla lista delle ospedalizzazioni potenzialmente evitabili attraverso una migliore gestione terapeutica sul territorio; circa 1 paziente su 5 va incontro a un nuovo ricovero entro l'anno dal precedente accesso. Sono i dati riferiti in occasione della Convention Nazionale Centri Scompenso Cardiaco Anmco 2026 dei cardiologi ospedalieri Anmco a Milano. "La gestione dello scompenso si trova oggi davanti a una sfida cruciale - dichiara Massimo Grimaldi,p residente Amnco e direttore della Cardiologia dell'oF. Miulli di Acquaviva delle Fonti (BA): garantire la massima capillarità e diffusione della terapia ottimale su tutto il territorio nazionale. Non basta disporre di trattamenti efficaci; è fondamentale che queste cure raggiungano ogni singolo paziente, riducendo le ospedalizzazioni". Nel corso degli ultimi anni si sono resi disponibili una serie di nuovi trattamenti farmacologici e non in grado di migliorare significativamente la prognosi dei pazienti, ma nel mondo reale permangono difficoltà nella loro implementazione, sottolinea Fabrizio Oliva - past president Anmco e direttore della Cardiologia 1 dell'ospedale Niguarda di Milano. "I dati emersi dallo studio osservazionale Bring-up 3 Scompenso, che ha coinvolto circa 180 centri sul territorio nazionale, rappresentapno una fotografia epidemiologica fondamentale. Il registro evidenzia come l'introduzione tempestiva della quadruplice terapia farmacologica — i cosiddetti 4 pilastri dello scompenso — sia ormai una realtà consolidata nel 65% dei pazienti seguiti. L'adozione diffusa di questi nuovi standard di cura, avviata precocemente, ha permesso negli anni di ridurre drasticamente la mortalità legata a questa patologia. Tuttavia, a fronte di questo straordinario successo clinico, lo studio ci ricorda che circa 1 paziente su 5 va incontro a un nuovo ricovero entro l'anno. Bisogna ottimizzare il follow-up territoriale nei primi 30 giorni, trasformando l'efficacia del protocollo BRING-UP in uno scudo concreto contro le re-ospedalizzazioni precoci", sottolinea Oliva.