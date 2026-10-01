ROMA - Il Covid-19 è ormai endemico e la sua ripresa osservata recentemente è in linea con le ondate che provoca ogni anno: lo dice all'ANSA il microbiologo clinico Francesco Broccolo, dell'Università del Salento. "La ripresa del Covid-19 in queste settimane non deve sorprenderci, né allarmarci: il virus - osserva l'esperto - è ormai diventato endemico, cioè non segue una stagionalità rigida come l'influenza e può dare luogo a una o due ondate l'anno". Per esempio, tra fine luglio e inizio agosto in Cina la positività al test è aumentata fino a superare il 20% e la variante NB181 del virus SarsCoV2 è responsabile di oltre il 95% dei casi sequenziati. "Le autorità sanitarie cinesi - prosegue Broccolo - non hanno registrato pressioni sugli ospedali e l'intensità dell'ondata è stata simile a quella dei due anni precedenti in Europa". Accanto alla variante NB181, è diventata prevalente la XFG.

"Sono entrambi discendenti dallo stesso ceppo, cioè il JN-1, e - aggiunge - hanno mutazioni nella proteina Spike", che permette al virus di agganciarsi alle cellule. Le mutazioni rendono entrambe "più abili a eludere gli anticorpi e, di conseguenza, a reinfettarci. Non ci sono però evidenze - rileva Broccolo - di una maggiore gravità clinica". In sostanza, le nuove varianti del virus SarsCoV2 si diffondono di più, ma non sono più aggressive. "A favorire la circolazione - dice ancora l'esperto - contribuiscono sicuramente il rientro a scuola, al lavoro, il tempo passato al chiuso e una protezione immunitaria che cala con il passare dei mesi".

In ogni caso, prosegue, "la rotta da seguire resta quella di sempre, cioè proteggere i fragili. Chi ha sintomi respiratori deve fare un test ed evitare il contatto con le persone vulnerabili. E' importantissimo arieggiare sempre gli ambienti. Infine, la sorveglianza genomica e diagnostica di laboratorio sono e rimangono il nostro sistema di allerta precoce e vanno sostenute anche quando non c'è un'emergenza".