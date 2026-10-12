BOZEN - Nach dem „Streik der Schulausflüge" in Südtirol formiert sich auch im Trentino zunehmend Protest unter den Lehrkräften. Die Bewegung richtet sich gegen aus Sicht der Lehrpersonen unzureichende Gehälter und unbezahlte Mehrarbeit. Wie das Bildungsportal „Orizzonte Scuola" berichtet, hat sich der Protest von den Lehrerzimmern auf die Klassenzimmer von rund 40 Schulen ausgeweitet. Nach einer von der Gewerkschaft Flc Cgil organisierten Versammlung mit mehr als 1.500 Lehrkräften hätten diese angesichts der als unangemessen empfundenen Bezahlung und der unbezahlten Arbeit zu Hause begonnen, sich eigenständig zu organisieren. Zu den Belastungen zählen neben Unterricht und Sitzungen auch zusätzliche Tätigkeiten wie die Vorbereitung von Lehrstunden. Die im europäischen Vergleich niedrigen Gehälter seien ein weiteres Problem. Am naturwissenschaftlichen Gymnasium Galilei in Trient haben sich laut der Tageszeitung „L'Adige" 70 der insgesamt 87 Lehrkräfte dazu entschlossen, keine Schulreisen, geführten Besichtigungen und Auslandsaufenthalte mehr zu begleiten. Diese Aktivitäten seien mit „unvernünftigen und unkalkulierbaren Risiken" verbunden, begründeten die Lehrkräfte ihre Entscheidung. Die Trentiner Bildungsassessorin, Francesca Gerosa (Fratelli d'Italia), kritisierte den Schritt. „Schulausflüge zu boykottieren, ist nicht der richtige Weg", sagte sie. Diese Haltung gehe letztlich zulasten der Schüler. Sie habe bereits einen Vergleich der Arbeitsverträge in Trient und Bozen in Auftrag gegeben. Verhandlungen seien sinnvoll, wenn der Dialog ruhig und konstruktiv verlaufe, betonte Gerosa. Sie wolle keine Treffen, wenn zuvor mit Druck oder Erpressungsversuchen gearbeitet werde.