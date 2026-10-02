BOZEN, 02 OTT - Die Landesregierung hat auf Vorschlag von Landesrat Marco Galateo, der unter anderem auch für den Bereich Handwerk zuständig ist, in der Sitzung vom 2. Oktober die Richtlinien für die Vergabe der Lehrlingsprämie aktualisiert. Damit soll die nachhaltige und umfassende Begleitung der Lehrlinge während der gesamten Ausbildungsdauer sichergestellt werden. Mit dem Beschuss wurde die Förderschiene verlängert und die Prämie von 2000 auf 3000 Euro erhöht. Diesen Beitrag erhalten Betriebe, welche Lehrlinge die gesamte Ausbildungsdauer begleiten und die Lehrabschlussprüfung ermöglichen. "Mit diesen Anpassung würdigen wir die Rolle der Betriebe bei der Ausbildung der nächsten Generation", erklärt Landesrat Galateo und unterstreicht: "wir wollten das derzeitige System noch besser an unterschiedlichste Situationen anpassen, die während der Lehrzeit auftreten können. Gleichzeitig soll sichergestellt werden, dass die kontinuierliche Begleitung der Lehrlinge durch zusätzliche Ressourcen langfristig abgesichert ist."