BOZEN, 02 OTT - Die Sozialdienste stehen Menschen tagtäglich mit unterschiedlichsten Dienstleistungen zur Seite. Die Landesregierung unterstützt dies unter anderem durch Beiträge für Investitionsausgaben. In der Regierungssitzung vom 2. Oktober wurde darum die Bereitstellung zusätzlicher Geldmittel für Investitionsausgaben der Sozialdienste gutgeheißen. Auf Antrag von Soziallandesrätin Rosmarie Pamer wurde der entsprechende Beschluss genehmigt, die Zweckbindung erfolgt jedoch erst, sobald die notwendigen Unterlagen für die Einreichung durch die Träger vorliegen. "Die Sozialdienste sind eine der zentralen Anlaufstellen, wenn es darum geht Menschen mit konkreten Leistungen und Diensten zu unterstützen. Die Investitionsbeiträge sollen dazu beitragen, dass diese Dienstleistungen in geeigneten Räumen und zuverlässig angeboten werden können", betont Landesrätin Pamer. Vorgesehen sind Investitionen in fast allen Bezirken, teilt das Presseamt des Landes in einer Aussendung mit.