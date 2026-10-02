BOZEN, 02 OTT - Die Landesregierung hat am Freitag die Ergänzung des Investitionsprogramms 2026-2028 der STA (Südtiroler Transportstrukturen AG) genehmigt. Vorgesehen sind Investitionen in die Digitalisierung der Fahrgastinformation im öffentlichen Verkehr sowie in die Wartung von Schienenfahrzeugen. "Mit den zusätzlichen Investitionen werden zwei Ziele verfolgt: die Fahrgastinformation weiter auszubauen und die Wartung der Schienenfahrzeuge zu stärken", sagt Mobilitätslandesrat Alfreider und erklärt: "wir erweitern die digitalen Fahrgastinformationssysteme an Bahnhöfen, Busbahnhöfen und Haltestellen mit zusätzlichen Monitoren und E-Paper-Displays und ersetzen veraltete Anlagen. Andererseits investieren wir in die Wartung der ETR-Stadler-Elektrozüge, um einen effizienteren Betrieb zu gewährleisten", unterstreicht Alfreider. Zudem werden zusätzliche Digital-Signage-Monitore und E-Paper-Displays installiert. Die elektronischen Displays, die bereits im Rahmen eines Pilotprojekts eingesetzt wurden, ermöglichen eine energieeffiziente und gut sichtbare Echtzeitanzeige von Informationen im öffentlichen Verkehr. Fahrgäste sollen dadurch umfassender über Abfahrten, Ankünfte, Verspätungen und Betriebsstörungen informiert werden. Die Auswahl der Standorte sowie die Umsetzung erfolgen in enger Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Infrastrukturen und nachhaltige Mobilität. Die Mittel decken darüber hinaus erforderliche Softwareanpassungen ab. Weitere 597.000 Euro sind für den Ankauf einer Wartungsanlage für die ETR-Stadler-Züge des Typs Flirt in Meran vorgesehen, teilt das Presseamt des Landes in einer Aussendung mit.