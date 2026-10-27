ROMA - "La crisi energetica è la conseguenza di quello che sta avvenendo nel mondo. Noi possiamo solo tamponare certi problemi, affrontarli e sperare che si risolvano le cause". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo alla convention di Sud Chiama Nord e Sindaci d'Italia a Roma. "E' sciocco attribuire la responsabilità italiana di questo o di quello, o europea di questo o di quello", ha osservato La Russa, sostenendo che la risposta debba passare anche dalla diversificazione delle fonti energetiche. Il governo di centrodestra, ha rivendicato, ha riaperto "la possibilità in Italia di una svolta sul nucleare che è stata per troppo tempo negata". Finché sarà necessario approvvigionarsi anche di petrolio, ha aggiunto, si potranno soltanto attenuare gli effetti delle crisi internazionali, dai blocchi nello Stretto di Hormuz alle conseguenze della guerra in Russia.