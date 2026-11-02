ROMA - "Piena e convinta solidarietà al direttore Tommaso Cerno per le nuove minacce di matrice islamista ricevute. È inaccettabile che, ancora una volta, si tenti di intimidire e condizionarne la libertà di espressione. Nessuna intimidazione, nessuna minaccia può far arretrare il diritto di informare, di esprimere liberamente le proprie idee e di denunciare ciò che si ritiene giusto. A Tommaso Cerno rivolgo il mio incoraggiamento a proseguire con determinazione il proprio lavoro, nella consapevolezza che la libertà di stampa e di opinione sono valori irrinunciabili che vanno sempre difesi". Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato.