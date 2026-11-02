ROMA - "Ho appreso con profonda indignazione della vergognosa lettera indirizzata ad Angelo De Simone, dirigente del commissariato Garibaldi-Venezia, rimasto ferito negli scontri del 17 ottobre a Milano. Nel rivolgere a De Simone la mia affettuosa vicinanza, rinnovo il mio ringraziamento alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine che, anche a rischio della propria incolumità, garantiscono tutti i giorni la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità". Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato.