ROMA - "Desidero rivolgere le mie congratulazioni al ministro Matteo Piantedosi e alla Polizia di Stato per l'attività investigativa che ha portato all'individuazione della persona ritenuta dagli inquirenti la mente della pagina Instagram 'Movimento 17 ottobre'. Un risultato che conferma l'importanza del lavoro svolto quotidianamente dalle nostre Forze dell'Ordine e dagli investigatori per fare luce su fatti e responsabilità. A loro va il mio ringraziamento per la professionalità e l'impegno dimostrati". Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.