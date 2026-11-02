ROMA - Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, insieme al ministro per la Scienza del Libero Stato di Sassonia, Sebastian Gemkow, e alla presidente della regione Sardegna, Alessandra Todde, domani mattina visiteranno l'ex miniera di Sos Enattos a Lula, in provincia di Nuoro. L'area è stata prescelta per ospitare Einstein Telescope, il progetto europeo per la realizzazione di un rivelatore di onde gravitazionali di terza generazione. La visita a Lula segue la dichiarazione d'intenti e l'accordo di cooperazione scientifica, siglati dal ministro Bernini e dal ministro Gemkow. L'appuntamento offrirà l'occasione anche per l'incontro per sostenere e ribadire la visione condivisa di Italia e Sassonia dell'infrastruttura europea di ricerca. Nella gara europea, la Sardegna compete con il consorzio transfrontaliero dell'Euregio Mosa-Reno (tra Olanda, Belgio e Germania) e gli esiti saranno resi noti a metà 2027.