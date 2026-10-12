BOZEN - Die Zahl der angezeigten Straftaten ist 2025 in Trient um 7,1 Prozent und in Bozen um ein Prozent gestiegen. Italienweit wurde hingegen erstmals nach vier Jahren mit steigenden Zahlen ein Rückgang verzeichnet. Das geht aus dem Kriminalitätsindex 2026 der Wirtschaftszeitung „Il Sole 24 Ore" hervor, der auf Daten des italienischen Innenministeriums für das Jahr 2025 basiert. In Italien wurden demnach rund 2,36 Millionen Straftaten angezeigt, 1,8 Prozent weniger als 2024. Das entspricht einem Rückgang um 42.242 Fälle. In der nationalen Rangliste belegt Bozen mit 3.374,5 Fällen je 100.000 Einwohner den 46. Platz. Trient liegt mit 3.146,4 angezeigten Straftaten je 100.000 Einwohner auf Platz 55. Bei Betrug und Internetkriminalität belegt Bozen den vorletzten Platz der Rangliste. Den dritthöchsten Anteil weist die Landeshauptstadt hingegen bei den Anzeigen und Festnahmen von Personen ohne italienische Staatsbürgerschaft auf. Ihr Anteil an allen angezeigten und festgenommenen Personen liegt in Südtirol bei 54,7 Prozent, während der gesamtstaatliche Durchschnitt 35 Prozent beträgt. Nur in Prato und Mailand ist dieser Anteil höher.