BOZEN, 02 OTT - Die Zahl der freiwilligen Kündigungen von Krankenhausärzten hat sich in Trentino-Südtirol innerhalb von zehn Jahren nahezu verdreifacht. Darauf weisen Alessandro Felici von Anaao Assomed Südtirol und Mjriam Sanò von Anaao Assomed Trentino unter Berufung auf Daten des Anaao-Studienzentrums aus dem Bericht „Radiografia della sanità pubblica (2015-2025)" hin. Die Gewerkschaftsvertreter weisen darauf hin, dass die Daten auf regionaler Ebene zusammengefasst sind und sich auf zwei unterschiedliche Realitäten mit jeweils eigenen Sanitätsbetrieben und Verträgen beziehen. Der Trend zeige eine „klare Gefahrensituation für das öffentliche Gesundheitswesen" in der Region und eine Krise der Attraktivität des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die Zahl der im Dienst stehenden Krankenhausärzte in Trentino-Südtirol ist um 15 Prozent von 1.887 im Jahr 2015 auf 2.170 im Jahr 2024 gestiegen. Die Zahl der freiwilligen Kündigungen nahm deutlich zu: von 38 im Jahr 2015, was zwei Prozent entsprach, auf geschätzte 102 im Jahr 2025. Damit erreichten die freiwilligen Kündigungen im vergangenen Jahr etwa das Zweieinhalbfache der Pensionierungen, die bei 41 lagen. Die altersbedingten Austritte blieben stabil. „Das Phänomen, das heute die Stabilität der Personalstände gefährdet, ist nicht die natürliche Fluktuation durch Pensionierungen, die konstant bleibt", erklären Felici und Sanò. Die Herausforderung seien Ärzte, die „mitten in ihrer beruflichen Laufbahn und auf dem Höhepunkt ihrer Erfahrung" kündigten. Dies zeige, dass die Arbeit in öffentlichen Krankenhäusern zunehmend schwerer tragbar werde. Nach dem Höchststand von 190 Einstellungen 2016 lagen die Neueinstellungen mit unbefristetem Vertrag 2024 bei 128 und stieg 2025 auf 155.