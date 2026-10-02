BOZEN, 02 OTT - Ab 15. Oktober können sich alle Südtirolerinnen und Südtiroler kostenlos gegen die Grippe impfen lassen. Die Landesregierung hat das Angebot auf Vorschlag von Gesundheitslandesrat Hubert Messner beschlossen. Vormerkungen sind ab 12. Oktober möglich. Mit der Aktion soll die Impfquote erhöht werden. In der vergangenen Saison waren 38,9 Prozent der über 65-Jährigen und 12,5 Prozent der Gesamtbevölkerung gegen Grippe geimpft. Die WHO und der nationale Impfpräventionsplan empfehlen für über 65-Jährige eine Impfquote von mindestens 75 Prozent. Für die Grippesaison 2026/27 hat das Land 84.500 Impfdosen angekauft. Besonders empfohlen wird die Impfung älteren Menschen, chronisch Kranken, Schwangeren, Kleinkindern und Personen mit geschwächtem Immunsystem sowie deren Kontaktpersonen. „Die Grippe ist keine harmlose Erkältung. Besonders für ältere und gesundheitlich geschwächte Menschen kann sie gefährlich werden", sagte Messner. Mit dem kostenlosen Angebot wolle das Land möglichst viele Menschen erreichen. Die Impfung ist in den Impfzentren des Sanitätsbetriebs, bei Haus- und Kinderärzten sowie in teilnehmenden Apotheken möglich. Vormerkungen für die Impfzentren erfolgen über die Einheitliche Landesvormerkzentrale unter 100 100 mit den Vorwahlen 0471, 0472, 0473 oder 0474. Der Sanitätsbetrieb bietet zudem die Covid-Impfung an; Kindern steht auch der monoklonale Antikörper gegen RSV zur Verfügung.