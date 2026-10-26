FIRENZE - L'emergenza casa è una delle principali criticità per l'Alto Adige e la necessità è quella di rivedere le norme sulla residenza per contrastare il fenomeno delle residenze fittizie. A sottolinearlo è il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, intervenuto a margine del Festival delle Regioni in corso a Firenze. "Noi abbiamo soprattutto il problema della casa, perché abbiamo una grande domanda, anche una grande pressione di tante persone che vogliono vivere in Alto Adige. Soprattutto il turismo sottrae tanti alloggi alle persone residenti e per questo, per esempio, un tema potrebbe essere una revisione della normativa sulla residenza, per poter effettuare controlli davvero severi sulle residenze fittizie che spesso vengono dichiarate sul nostro territorio", ha spiegato Kompatscher. Il presidente ha quindi evidenziato il valore del confronto tra le diverse realtà territoriali, dalle Regioni più grandi a quelle più piccole: "Le tematiche che dobbiamo affrontare ci riguardano tutti: il cambiamento demografico, il problema del costo della vita, il problema della casa. Tutti cerchiamo di fare del nostro meglio per i nostri cittadini e questo confronto è importante per capire come le singole Regioni affrontano queste tematiche, ma anche per condividere posizioni da rappresentare al Governo". Sul fronte delle richieste dell'Alto Adige, Kompatscher ha ribadito il ruolo centrale dell'autonomia: "Per quanto riguarda una Provincia a statuto speciale, ovviamente la nostra prima richiesta è quella di poter fare. Io ripeto sempre: più ci lasciate fare, più potremo contribuire". "Noi siamo passati da una regione povera, grazie all'autonomia, a una regione che ha uno dei redditi più alti in Europa, ma che riesce anche a contribuire al sistema Paese, lasciando un residuo fiscale importante", ha concluso.