BOZEN, 02 OTT - Die Finanzpolizei Bozen hat zwei Untersuchungshaftbefehle gegen zwei im Burggrafenamt wohnhafte albanische Staatsbürger vollstreckt. Die Maßnahmen wurden vom Ermittlungsrichter des Landesgerichts Bozen auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassen. Insgesamt wird gegen vier Personen wegen eines umfangreichen Handels mit Kokain ermittelt. Die Ermittlungen des Finanz- und Wirtschaftspolizeikorps liefen von April 2025 bis April 2026 und wurden von Drogenspürhunden unterstützt. Auslöser war die Festnahme eines serbischen Staatsbürgers, bei dem mehr als 1,2 Kilogramm Kokain und 7.500 Euro Bargeld sichergestellt wurden. Die Auswertung seines Mobiltelefons führte die Ermittler zu den mutmaßlichen Drahtziehern des Netzwerks. Im März 2026 wurde in Meran ein weiterer Verdächtiger auf frischer Tat festgenommen. Dabei wurden weitere 914 Gramm Drogen beschlagnahmt. Die Gruppe soll ihre Aktivitäten jedoch rasch neu organisiert, die Einnahmen verlagert sowie verschlüsselte Mobiltelefone und ausländische Telefonanschlüsse genutzt haben. Aus den abgehörten Gesprächen ging laut Ermittlern hervor, dass der illegale Handel seit fast fünf Jahren betrieben wurde. Die Gruppe soll mindestens drei auf Dritte eingetragene Garagen in Meran für die Lagerung und Verpackung der Drogen genutzt haben. Den Ermittlern zufolge konnten Verkäufe von mindestens weiteren zwei Kilogramm Kokain rekonstruiert werden. Zeitgleich mit den Haftmaßnahmen führte die Finanzpolizei fünf Hausdurchsuchungen durch. Dabei wurden Smartphones, abgepackte Drogendosen und 2.300 Euro Bargeld beschlagnahmt.