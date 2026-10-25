BRUXELLES - La Commissione europea dovrebbe presentare una proposta per "estendere" gli aiuti eccezionali del "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr)" anche "all'aumento dei costi del carburante sostenuto dagli agricoltori" dovuto alla crisi in Medio Oriente. E' la richiesta che l'Italia - sostenuta da Repubblica Ceca, Romania e Slovacchia - porterà domani al Consiglio Agricoltura e Pesca di Lussemburgo, promuovendo una discussione informale tra gli omologhi europei. In un documento preparatorio si osserva che i "prezzi dell'energia, in particolare quelli dei carburanti utilizzati in agricoltura, restano sottoposti a forti pressioni, con conseguenze negative sulla redditività delle aziende agricole". Da qui la richiesta di estendere anche ai carburanti agricoli gli aiuti "eccezionali e temporanei" dal Feasr varati a luglio per sostenere gli agricoltori dall'aumento dei costi dei fertilizzanti. "Ciò garantirebbe una risposta più completa e flessibile alle conseguenze della crisi", si legge.