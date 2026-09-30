Der Schutz und die Erhaltung der gefährdeten Marmorierten Forelle (Salmo marmoratus) stehen am 1. und 2. Oktober im Mittelpunkt einer internationalen Fachtagung in Bozen. Forschende, Fachleute, Behörden und Bewirtschafter aus dem In- und Ausland tauschen sich über die Ergebnisse des zehnjährigen Projekts MarmoGen, neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Strategien für den langfristigen Schutz der Art aus. Forstwirtschaftslandesrat Luis Walcher betonte bei der Eröffnung die ökologische und kulturelle Bedeutung der Marmorierten Forelle.

Der Schutz der Art stehe zugleich für den Erhalt heimischer Lebensräume und der biologischen Vielfalt. Seit mehr als zehn Jahren arbeiten das Landesamt für Wildtiermanagement, das Aquatische Artenschutzzentrum, der Fischereiverband, Fischereivereine und das Forschungszentrum Edmund Mach zusammen. Ein Teil der Wasserzinsen aus der Wasserkraftnutzung fließt laut Land in den Schutz und die Verbesserung der Fisch- und Krebsbestände. Unterstützt werden unter anderem Maßnahmen für die Marmorierte Forelle und die Äsche, die Aufwertung von Lebensräumen sowie Projekte der Fischereivereine. Genetische Analysen und wissenschaftliche Qualitätskontrollen werden zusätzlich aus Umweltmitteln finanziert.

Das zweitägige Programm umfasst Fachvorträge in deutscher, italienischer und englischer Sprache, eine Exkursion zum Aquatischen Artenschutzzentrum in Schenna sowie Möglichkeiten zum internationalen Austausch.