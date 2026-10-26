BOLOGNA - Dodici chilometri di coda si registrano sull'A1, tra il bivio con la A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola (Piacenza), in direzione Milano, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 80, che ha coinvolto due camion. Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo per consentire la completa risoluzione dell'evento. Attualmente, in corrispondenza del tratto interessato, il traffico transita su due corsie. Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale del secondo tronco di Milano di Autostrade.