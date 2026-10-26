NEW YORK - All'inaugurazione di Vinitaly.USA a New York ha portato il proprio saluto con un videomessaggio il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida: "Vinitaly.USA offre alle nostre cantine un'occasione concreta per consolidare la presenza italiana negli Stati Uniti, che si confermano il primo mercato extra-Ue per il nostro vino - ha detto - Nel 2025 il settore vitivinicolo ha dato un contributo straordinario alla crescita del nostro agroalimentare, raggiungendo la quota record di 7,8 miliardi di euro di export". "Il vino è un ambasciatore indiscusso dell'eccellenza italiana nel mondo e un pilastro identitario del Made in Italy, rafforzato anche dal riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Unesco e dal legame sempre più stretto con il turismo enologico - ha aggiunto Lollobrigida - Come Governo continuiamo a sostenere con determinazione la promozione internazionale del comparto per accrescere la reputazione dei nostri vigneti e la competitività dei nostri territori a livello globale".