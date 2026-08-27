Ricerca, talento e creatività di prim'ordine sono presenti in abbondanza in Europa, ma troppo spesso le idee che nascono in Europa sono trasformate in successo economico da altri, altrove. Questo accade perché gli innovatori europei incontrano ostacoli e difficoltà a tradurre le proprie idee in realtà. Per questo motivo la Commissione ha proposto un nuovo regolamento europeo a favore dell'innovazione per contribuire allo sviluppo, al finanziamento e all'espansione delle idee più innovative in Europa.



Per rafforzare il sistema di innovazione dell'UE, la proposta si concentrerà su due delle sfide principali in quest'ambito. In primo luogo, il regolamento aiuterà le imprese innovative ad accedere ai finanziamenti attraverso: la promozione di un sistema comune dell'UE per la valutazione della proprietà intellettuale;

la creazione di un mercato digitale che metterà in contatto acquirenti e venditori di proprietà intellettuale;

un sostegno specialistico per aiutare le imprese a far arrivare le idee sul mercato. Queste misure permetteranno di mobilitare ulteriori finanziamenti per 10,2 miliardi di € all'anno e di risparmiare circa 35 milioni di € sui costi amministrativi. In secondo luogo, il regolamento stabilirà una procedura comune per gli appalti di ricerca e sviluppo, in modo da: aumentare la certezza del diritto;

aiutare le nuove tecnologie ad arrivare più rapidamente sul mercato;

agevolare ai committenti pubblici di diversi paesi dell'UE l'organizzazione di appalti congiunti di ricerca e sviluppo. Grazie a queste misure si prevede un aumento dei profitti annui di 25,92 miliardi di euro per le imprese e un risparmio di 1 miliardo di € all'anno per gli acquirenti pubblici. Il regolamento europeo sull'innovazione è un tassello della bussa per la competitività volto a rafforzare la competitività, la prosperità e la sovranità tecnologica a lungo termine dell'UE. Parallelamente la Commissione presenta una proposta specifica sugli spazi di sperimentazione normativa che aiuterà gli innovatori ad accelerare la trasformazione di idee innovative in soluzioni di mercato.