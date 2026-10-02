I leader globali dei settori sanitario, scientifico, tecnologico, delle politiche e degli investimenti si riuniranno all'Abu Dhabi Future Health Summit dal 20 al 22 ottobre 2026 per esaminare in che modo i sistemi sanitari possono meglio anticipare il rischio e consentire interventi più precoci, mentre i progressi in ambito di intelligenza artificiale, genomica, diagnostica e dati sanitari creano nuove possibilità per comprendere in anticipo i rischi sanitari.

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Forum panel and speakers at the Abu Dhabi Future Health Summit

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