Wie Unternehmen Chancengleichheit fördern und zugleich ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken können, stand am Donnerstag im Mittelpunkt einer Tagung von Gleichstellungsrätin Brigitte Hofer und der Handelskammer Bozen. Im Fokus standen die Zertifizierung der Geschlechtergleichstellung und die Entgelttransparenz. Hofer stellte Voraussetzungen und Ablauf der freiwilligen Zertifizierung vor.

Diese ermögliche Unternehmen, Strukturen etwa bei Vereinbarkeit, Personalentwicklung, Arbeitszeitmodellen und beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten systematisch zu überprüfen und konkrete Ziele festzulegen. „Die Zertifizierung hilft Unternehmen, ihre Strukturen genau daraufhin zu überprüfen und Chancengleichheit systematisch zu verankern", sagte Hofer. Unternehmen präsentierten Erfahrungen aus der Praxis und berichteten über ihre Beweggründe und Erfahrungen mit dem Zertifizierungsprozess. Ein weiterer Schwerpunkt war die Entgelttransparenz. Luca Filippi, Vizegeneralsekretär der Handelskammer Bozen, erläuterte, wie transparente Gehalts- und Einstufungsstrukturen nicht nur zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben beitragen, sondern auch für Unternehmen einen Mehrwert bieten können. Landeshauptmann und Landesrat für Chancengleichheit Arno Kompatscher unterstrich, dass Unternehmen das Potenzial aller Beschäftigten nutzen sollten. Zertifizierung und Entgelttransparenz seien zwei unterschiedliche, sich ergänzende Instrumente: während die Zertifizierung freiwillig sei und die Unternehmensstrukturen ganzheitlich in den Blick nehme, schaffe die Entgelttransparenz verbindliche Kriterien für nachvollziehbare und faire Bezahlung.