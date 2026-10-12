ROMA - Un'arte contemporanea in cui l'antico dialoghi con il presente e che possa essere intesa "come strumento di creatività": è la qualità evocata dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli che, nell'introdurre la proclamazione della Capitale italiana dell'arte contemporanea 2028, Civita di Bagnoregio in associazione con Bolsena, scelta all'unanimità dalla giuria, ha sottolineato l'importanza del "concetto del dialogo tra l'antico e il contemporaneo" . In un territorio ricco di testimonianze del passato come quello italiano l'idea è "quella di non vivere il nostro patrimonio culturale come qualcosa di statico: sono dell'avviso - ha spiegato il Ministro - che non possa esserci arte contemporanea che non risenta del carattere peculiare del territorio da cui nasce la creatività". L'arte contemporanea ha senso "se guarda in avanti, se si rivolge alle giovani generazioni. L'idea soggiacente alle nostre attività culturali - ha sottolineato Giuli parafrasando un verso di Lord Byron - ha come destinatario naturale i giovani 'le isole più verdi della nostra immaginazione' : è a loro che dedichiamo anche quest'anno l'apertura della nostra busta".