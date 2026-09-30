Die neue Gesundheitshotline 116117 ist nach Angaben des Gesundheitsressorts erfolgreich gestartet. Seit der Inbetriebnahme am 15. September wurden im Gesundheitsbezirk Bozen 1.276 Anrufe registriert, im Schnitt rund 91 pro Tag. Die Hotline ist für nicht dringende gesundheitliche Anliegen rund um die Uhr kostenlos erreichbar. Genau 829 Anrufe gingen zwischen 7 und 19 Uhr ein, 447 zwischen 19 und 7 Uhr.

Besonders stark war die Nachfrage an den Wochenenden: An den vier Samstagen und Sonntagen wurden insgesamt 553 Anrufe verzeichnet, durchschnittlich 138 pro Tag. An den zehn Werktagen waren es 723 Anrufe bzw. rund 72 pro Tag. „Die ersten beiden Wochen zeigen, dass die 116117 von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen und tatsächlich genutzt wird", erklärte Gesundheitslandesrat Hubert Messner.

Die Hotline solle insbesondere dann Orientierung bieten, wenn Hausarzt oder andere reguläre Anlaufstellen nicht oder nur eingeschränkt erreichbar seien. Die 116117 ist derzeit als Pilotprojekt im Gesundheitsbezirk Bozen aktiv. Geschulte Mitarbeitende klären das Anliegen und verweisen bei Bedarf an die passende Versorgungseinrichtung, etwa Hausarzt, Dienst für Betreuungskontinuität, Gemeinschaftshaus oder einen anderen Gesundheitsdienst. Nach Abschluss der Pilotphase ist eine schrittweise Ausweitung auf das gesamte Landesgebiet vorgesehen.