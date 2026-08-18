( A N S A ) - B O Z E N , 1 8 A U G - D i e M a ß n a h m e n z u r S i c h e r u n g d e s G e r i c h t s g e b ä u d e s i n B o z e n s o w i e z u r s c h r i t t w e i s e n N e u o r g a n i s a t i o n d e r d o r t u n t e r g e b r a c h t e n D i e n s t s t e l l e n n a c h d e m t e i l w e i s e n E i n s t u r z d e s G e b ä u d e s v e r l a u f e n w e i t e r h i n p l a n m ä ß i g . D i e s t e i l t e L a n d e s r a t f ü r ö f f e n t l i c h e A r b e i t e n , V e r m ö g e n s a u f w e r t u n g , G r u n d b u c h u n d K a t a s t e r , C h r i s t i a n B i a n c h i , m i t . N a c h d e r I n s t a l l a t i o n e i n e s S y s t e m s z u r s t r u k t u r e l l e n Ü b e r w a c h u n g , d e r A u s w e r t u n g d e r v o n 4 2 S e n s o r e n e r f a s s t e n M e s s w e r t e s o w i e d e m A b s c h l u s s d e r R e i n i g u n g s a r b e i t e n h a b e n d i e T e c h n i k e r a m 1 7 . A u g u s t g r ü n e s L i c h t f ü r d e n U m z u g d e r B ü r o s d e r S t a a t s a n w a l t s c h a f t i n d e n p r o v i s o r i s c h e n S i t z i n d e r R i t t n e r S t r a ß e 1 3 g e g e b e n . D i e d u r c h g e f ü h r t e n Ü b e r p r ü f u n g e n h a b e n b e s t ä t i g t , d a s s d e r U m z u g d u r c h g e f ü h r t w e r d e n k a n n . N u n b e g i n n t d i e o p e r a t i v e P h a s e m i t d e m B a u d e s z w e i t e n A b s c h n i t t s d e s G e r ü s t s , d a s e i n s i c h e r e s A r b e i t e n i m e i n s t u r z g e f ä h r d e t e n B e r e i c h e r m ö g l i c h e n s o l l . A n s c h l i e ß e n d k ö n n e n d i e T r ü m m e r v o l l s t ä n d i g e n t f e r n t u n d M a t e r i a l i e n a u s d e n A r c h i v e n g e b o r g e n u n d v e r l e g t w e r d e n . D i e s e A r b e i t e n m a c h t e n z u n ä c h s t d i e S i c h e r u n g d e s o b e r e n G e b ä u d e t e i l s d u r c h e i n e S t ü t z k o n s t r u k t i o n s o w i e e i n e g r ü n d l i c h e R e i n i g u n g d e s G e b ä u d e i n n e r e n v o n m ö g l i c h e m S t a u b e r f o r d e r l i c h . I n n e r h a l b v o n s e c h s M o n a t e n s o l l e i n T e a m v o n P l a n e r n m i t d e r A u s a r b e i t u n g e i n e r M a c h b a r k e i t s s t u d i e f ü r d i e S a n i e r u n g d e r F a s s a d e d e s G e r i c h t s g e b ä u d e s b e a u f t r a g t w e r d e n . P a r a l l e l d a z u l a u f e n d i e V o r b e r e i t u n g e n d e r v o r g e s e h e n e n A u s w e i c h s t a n d o r t e w e i t e r , u m d e n l a u f e n d e n B e t r i e b d e r J u s t i z s i c h e r z u s t e l l e n . D i e A r b e i t e n w e r d e n i n A b s t i m m u n g m i t d e n J u s t i z b e h ö r d e n k o o r d i n i e r t u n d e n t s p r e c h e n d d e m g e m e i n s a m m i t d e r S t a a t s a n w a l t s c h a f t f e s t g e l e g t e n Z e i t p l a n u n d d e n v e r e i n b a r t e n V e r f a h r e n d u r c h g e f ü h r t . ( A N S A ) . Y S U - B U R