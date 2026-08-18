(ANSA) - BOZEN, 18 AUG - Die Maßnahmen zur Sicherung des Gerichtsgebäudes in Bozen sowie zur schrittweisen Neuorganisation der dort untergebrachten Dienststellen nach dem teilweisen Einsturz des Gebäudes verlaufen weiterhin planmäßig. Dies teilte Landesrat für öffentliche Arbeiten, Vermögensaufwertung, Grundbuch und Kataster, Christian Bianchi, mit. Nach der Installation eines Systems zur strukturellen Überwachung, der Auswertung der von 42 Sensoren erfassten Messwerte sowie dem Abschluss der Reinigungsarbeiten haben die Techniker am 17. August grünes Licht für den Umzug der Büros der Staatsanwaltschaft in den provisorischen Sitz in der Rittner Straße 13 gegeben. Die durchgeführten Überprüfungen haben bestätigt, dass der Umzug durchgeführt werden kann. Nun beginnt die operative Phase mit dem Bau des zweiten Abschnitts des Gerüsts, das ein sicheres Arbeiten im einsturzgefährdeten Bereich ermöglichen soll. Anschließend können die Trümmer vollständig entfernt und Materialien aus den Archiven geborgen und verlegt werden. Diese Arbeiten machten zunächst die Sicherung des oberen Gebäudeteils durch eine Stützkonstruktion sowie eine gründliche Reinigung des Gebäudeinneren von möglichem Staub erforderlich. Innerhalb von sechs Monaten soll ein Team von Planern mit der Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie für die Sanierung der Fassade des Gerichtsgebäudes beauftragt werden. Parallel dazu laufen die Vorbereitungen der vorgesehenen Ausweichstandorte weiter, um den laufenden Betrieb der Justiz sicherzustellen. Die Arbeiten werden in Abstimmung mit den Justizbehörden koordiniert und entsprechend dem gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft festgelegten Zeitplan und den vereinbarten Verfahren durchgeführt. (ANSA). YSU-BUR
Gerichtsgebäude Bozen, grünes Licht für Umzug der Staatsanwaltschaft Archivmaterialien können geborgen und an neuen Sitz gebracht werden
18 agosto 2026 • 13:09